Sterben für die Volkswirtschaft?

Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie und den Bildern aus den anfangs besonders stark betroffenen Ländern Italien und Frankreich geriet auch in Deutschland ein Begriff aus der Militärmedizin in das Zentrum der Diskussion: »Triage«. Er beschreibt ein Verfahren zur Einteilung von Patienten nach der Dringlichkeit und Erfolgsaussicht der Behandlung. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Einteilung in Notfällen und bei knappen Ressourcen sinnvoll. Sobald ein Gesundheitssystem an die Grenzen seiner aktuellen Kapazitäten gerät, stellt sich die Frage, wem eine potentiell lebensrettende Behandlung gewährt und wem sie vorenthalten wird. Im April 2020 legten acht medizinische Fachgesellschaften Empfehlungen für »Entscheidungen über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen im Kontext der Covid-19-Pandemie« vor. Unter anderem heißt es darin, Alter, Vorerkrankungen oder Behinderungen der Erkrankten dürften kein Kriterium bei der Entscheidung über einen Ther...