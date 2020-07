Reaktion und Widerstand

Die Verbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Revolte in Chile, die am 18. Oktober 2019 begonnen hatte, in eine Art künstliches Koma versetzt. Gleichzeitig wird durch die Pandemie die Ungerechtigkeit des neoliberalen Wirtschaftsmodells spürbarer, gegen das die Menschen im ganzen Land seit über acht Monaten rebellieren. Immer wieder flammen Proteste auf, weil die Not der armen Bevölkerung von Tag zu Tag größer wird. Die prekären Arbeitsverhältnisse, niedrigen Löhne und Renten sowie die teure Gesundheitsversorgung haben verheerende Konsequenzen.

Viele haben in den vergangenen Wochen ihre Arbeit verloren und keinerlei finanzielle Mittel, um die Coronakrise zu überstehen. Die Gesetzesentwürfe der Opposition, durch die zum Beispiel die privaten Strom- und Wasserversorgungsunternehmen dazu verpflichtet werden sollen, ihren Kunden nicht den Strom und das Wasser abzustellen, wenn sie während der Pandemie ihre Rechnungen nicht bezahlen können, wurden als verf...