China holt auf

Während die Coronapandemie von den europäischen Staaten mittlerweile einigermaßen gehändelt werden kann, steht sie in anderen Erdteilen noch vor ihrem Höhepunkt. Auch in großen Teilen Lateinamerikas. Am 7. Juli wurden in der Region erstmals mehr als drei Millionen Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen, mit Brasilien befindet sich das weltweit am zweitschwersten betroffene Land (nach den absoluten Zahlen nachgewiesener Infektionen) auf dem Subkontinent. Seit dem 13. Juli hat Lateinamerika mehr Verstorbene mit Covid-19 registriert als Europa.

Was die Coronakrise neben der Schwäche der Gesundheitssysteme vieler Länder deutlich gemacht hat: Die weltweiten Machtverhältnisse ändern sich – auch in Lateinamerika, von den Vereinigten Staaten traditionell als ihr »Hinterhof« betrachtet. Ein Zeichen dafür: Während die USA die Pandemie nicht in den Griff bekommen, leistete die Volksrepublik China Soforthilfe und lieferte in den vergangenen Monaten zahlrei...