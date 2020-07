Guaidós Zeit läuft ab

In Venezuela soll am 6. Dezember ein neues Parlament gewählt werden. Das kündigte der Nationale Wahlrat (CNE) Anfang Juli an. Wie die erst wenige Tage zuvor ernannte Präsidentin der Behörde, Indira Alfonzo Izaguirre, mitteilte, sollen dabei alle Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie berücksichtigt werden.

Nachdem Venezuela – im Unterschied zu Nachbarländern wie Kolumbien und vor allem Brasilien – die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lange hatte eindämmen können, wuchs die Zahl der Infektionen zuletzt stark an. Ein Grund dafür lag auch in der von den USA und der EU gegen das Land verhängten Blockade, durch die beispielsweise der Bezug von Hygieneartikeln, Medikamenten und Schutzausrüstung erschwert wurde. So drehten mehrere Schiffe mit Handelsgütern vor Erreichen venezolanischer Häfen ab, nachdem Washington den Reedereien Repressalien angedroht hatte. Hilfslieferungen des Roten Kreuzes aus China und Russland sowie die Entsendung weiterer Ärz...