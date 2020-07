Die Mühen der Ebene

Das Ziel, das sich die etwa 80 Aktiven der Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« gesetzt haben, ist im bürgerlichen Politikbetrieb alles andere als alltäglich: Sie wollen die Vergesellschaftung aller Immobilienunternehmen, die mehr als 3.000 Wohneinheiten besitzen. Erreichen wollen sie das mit einem Volksbegehren. In einer Stadt wie Berlin, in der die Mieten in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen sind, fiel diese Idee auf fruchtbaren Boden. Binnen kürzester Zeit wurden 77.000 Unterschriften gesammelt und damit fast viermal so viele als für die Einleitung der ersten Prüfungsphase benötigt.

Die Gründung der Initiative 2018 sei »das Ergebnis unserer jahrelangen Auseinandersetzung mit den großen Immobilienkonzernen in der Stadt« gewesen, sagt Rouzbeh Taheri, einer der Sprecher der Gruppe, im Gespräch mit jW. Man habe immer mehr verstanden, »dass diesen Konzernen mit den üblichen Mitteln der politischen Regulierung nicht beizukomm...