Zuviel Öl im Getriebe

Wenige Wochen, bevor die Coronakrise auch die USA erfasste, beschwor Präsident Donald Trump am 4. Februar in der alljährlich fälligen Ansprache zur Lage der Nation noch einmal das »großartige amerikanische Comeback«. »Die Jobs boomen, die Einkommen schießen in die Höhe, die Armut geht in den Keller, die Kriminalität sinkt, die Zuversicht steigt«, pries Trump seine eigenen Leistungen. »In nur drei kurzen Jahren haben wir die Mentalität des amerikanischen Niedergangs zerschmettert und dem Herunterspielen der amerikanischen Bestimmung eine totale Absage erteilt. Wir schreiten in einem Tempo voran, das noch vor kurzer Zeit unvorstellbar war, und wir werden nie, niemals den Rückzug antreten. Ich kann voll Begeisterung berichten, dass unsere Wirtschaftslage die beste ist, die wir jemals hatten.«

Seit diesem Auftritt haben sich mehr als 40 Millionen US-Amerikaner erwerbslos gemeldet. Die Zahlen, die Trump am 4. Februar noch als »die niedrigsten in über einem hal...