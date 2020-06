»Gewinne im Ausland werden in den USA recycelt«

Die USA sind die reichste Nation der Welt, haben aber in der Coronakrise nicht genug Schutzbekleidung, Masken und Krankenhausbetten. Was ist der Grund für diese schreckliche Situation?

Der langfristige Grund ist, dass die neoliberale Politik seit der Regierungszeit von US-Präsident Ronald Reagan (1981–1989, jW) darauf abzielt, die Lieferketten von US-Unternehmen in Niedriglohnländer zu verlagern, in denen sie geringen Regulierungen unterliegen und wenig Steuern zahlen müssen. Ein Großteil dieses Offshoring von Lieferketten erfolgte nach Asien und speziell nach China. Dadurch konnten US-Konzerne Kosten senken und ihre Gewinne erhöhen. Eine weitere Folge davon war, dass auch die Löhne in den USA gesenkt wurden. Jobs, in denen höhere Löhne gezahlt wurden, wurden verlagert; Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten dadurch dezimiert, was wiederum das Lohnniveau verringerte. Ein weiterer Vorteil für US-Kapitalisten bestand darin, dass die Verlagerung der Produ...