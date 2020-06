Der typische Gates

Wir kennen unsere Multimilliardäre mit Namen, jene 45 Gestalten mit einem Nettowert des Vermögens in der Größenordnung von um die hundert Milliarden Dollar (oder auch Euro). Es fehlt nur, dass wir sie, wie sie sich gegenseitig, duzen. Besonders beliebt ist in diesen Tagen der auslaufenden Coronaseuche Bill Gates. Das liegt nicht nur daran, dass er über die Firma Microsoft und damit die Lizenz für das verhasste Betriebssystem Windows verfügt. Gates ist wahrscheinlich der bekannteste der 45 Superreichen. Er gehört schon mehr als ein Jahrzehnt lang zu dieser erlesenen Liga und stand einige Jahre lang als reichster Mann des Globus an ihrer Spitze.

Unter den reichsten Figuren auf dem Globus hat eine Mehrheit den Reichtum in der Digitalökonomie angesammelt, und die acht an der Börse wertvollsten Unternehmen sind, bis auf den jüngst an die Börse gebrachten Ölkonzern Aramco der saudischen Königsfamilie, allesamt Internet- oder Digitalunternehmen. Gates’ Microsoft...