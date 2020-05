Schlagt die Dummheit, wo ihr sie trefft

Arbeit

Wer war nicht schon mal genervt von: »Und was willst du mal werden, wenn du groß bist?« »Schlau« wäre eine gute Antwort, aber die meisten Erwachsenen fragen nach einem Beruf. Arbeit ist für Erwachsene mit das wichtigste. Die meisten müssen arbeiten, um Geld zu verdienen. Viele sind deshalb selten zu Hause, obwohl Kinder ja ein Recht auf ihre Eltern haben sollen. Besonders fies ist das bei schwerer körperlicher Arbeit, bei der man richtig schuften muss. Die ist nämlich extra schlecht bezahlt. Altenpfleger oder Bauarbeiter zum Beispiel arbeiten sich die Knochen kaputt, werden häufiger krank, sterben früh und verdienen auch noch wenig Geld. Das liegt daran, dass die Arbeiter nicht das Sagen haben bei uns, obwohl sie die Mehrheit sind. Sie werden ausgebeutet, und die Ausbeuter sind die Kapitalisten. Die haben viel Geld, geben davon aber wenig ab für die Arbeit an ihrer Yacht, in ihrer Fabrik, auf ihrem Spargelfeld, in ihrer Computerspielefirma. Wenn re...