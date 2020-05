Kleiner Mann im Schrank

Manchmal muss man eben aufhören. So wie Rapperin Sookee, Ende 2019. Nach 15 Jahren. Auf ihrem Instagram-Kanal schrieb sie, nein, kapitulieren würde sie nicht: »Ich habe nur kein Interesse mehr daran, mich einer Industrie zur Verfügung zu stellen, die ihre Antagonistin braucht, und ich habe kein Interesse mehr daran, mich irgendwelchen Bausas, GZUZs und sonst irgendwelchen durchgeknallten Turbokapitalisten, die auch nur Spielbälle im Spiel anderer Turbokapitalisten sind, mit meinen Energien zur Verfügung zu stellen.«

Aufhören, um neu anzufangen. Okay, vielleicht nicht ganz neu, aber doch ein bisschen neu. So richtig weit weg von Sookees antikapitalistischem und feministischem Rap – diesem erfreulich spitzen Stachel in der von prolligen Bling-Bling-Dickemachern auf zu viel Testosteron dominierten Welt deutschsprachigen Raps – ist das Album »Schmetterlingskacke« im Grunde nicht.

Die Zielgruppe ist freilich eine andere, Nora Hantzsch rappt jetzt für Kinder. E...