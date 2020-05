»Nur dass ich einer Verwechslung auf die Spur gekommen bin«

Jet sitzt in ihrem Kleiderschrank. Sie sitzt da in völliger Dunkelheit, verwirrt und verzweifelt. Kurz zuvor hat sie noch mit Ken geknutscht, dem neuen Jungen im Internat. Jet mag Ken, und doch ist sie sofort abgehauen, als er ihre Brüste berührt hat. Sie versteht ihr eigenes Verhalten nicht, und das hat sie in ihr Versteck getrieben. Während sie im Kleiderschrank sitzt, wird aus ihrer Verwirrung Wut. Sie wütet so sehr, dass der Kleiderschrank schließlich nach vorn umkippt – Jet ist eingesperrt. Joris Bas Backer findet in seiner Graphic Novel »Küsse für Jet« ein eindrückliches Bild dafür, welches Gefängnis das eigene Geschlecht sein kann.

In Jets Internat leben fast ausschließlich Jugendliche, die keinerlei Probleme mit ihren Körpern haben. Von der Männlichkeit des coolen Stef ist Jet derart fasziniert, dass sie dessen Unterhosen aus dem Wäscheraum des Internats klaut. Nach der Szene mit dem Kleiderschrank dauert es glücklicherweise nicht mehr lange, bis ...