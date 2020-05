Unerschrockene Heldin: Her mit den nächsten »Akissi«-Comics!

Wird Akissi den Ball kriegen? Aber ja! Und dann kommt es zu einer lustigen Katastrophe, bei der vor allem die Jungs alt aussehen. Akissi wohnt in Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) in Afrika und findet: Was ihr älterer Bruder kann, kann sie schon lange. Kein Gegner ist ihr zu groß, kein Abenteuer zu gefährlich. Sie muss viel einstecken in den Comics, die es über sie gibt, aber sie hat auch viel Glück und steht meistens im nächsten Bild wieder auf den Beinen. Ausgedacht hat sich die Geschichten Marguerite Abouet. Die ist in Côte d’Ivoire aufgewachsen und mit zwölf nach Frankreich...