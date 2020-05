Um 14.25 Uhr auf dem Reichstag

Am 2. Mai 1945 kapitulierte der »Kampfkommandant« der Wehrmacht in Berlin, Helmuth Weidling, vor der Roten Armee. Aus diesem Anlass veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium auf der Internetseite berlin75.mil.ru zum Teil unveröffentlichte Dokumente und Fotografien, darunter ein Telegramm der 1. Belorussischen Front vom 30. April an das Oberkommando in Moskau mit einem Bericht über die Erstürmung des Reichstags:

Per Direktkabel

Freigegeben

An den Obersten Befehlshaber ­Marschall der Sowjetunion Genossen Stalin

Kampfbericht Nr. 00635/Stab der ­Belorussischen Front 1630.304.45

Der Feind zeigt hartnäckigen Widerstand gegen unsere Truppen, die sich in Berlin befinden.

Jede Straße, jedes einzelne Haus, Wohnung, Zimmer, Keller werden vom Gegner ausdauernd verteidigt und von ihm in Stützpunkte und Verteidigungsposten verwandelt.

Besonders hartnäckigen Widerstand leistete der Feind im Gebiet des Reichstags. Auf dem Gelände und in den Räumen des Hauptg...