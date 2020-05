»Warum reisen deutsche Politiker nicht zu den Gedenkstätten der Blockadetoten Leningrads?«

Fast jede Familie in der Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg Angehörige verloren. Millionen So­ wjetbürger fielen ungeheuerlichen Mordtaten zum Opfer. Allein die Leningrader Blockade, das größte deutsche Kriegsverbrechen auf russischem Boden, kostete weit mehr als einer Million Menschen das Leben. Sie wurden 20 Jahre nach 1945 geboren? Wie präsent ist das damals Geschehene heute in der russischen Gesellschaft?

Ich denke, dass es allen Generationen gleichermaßen gegenwärtig ist, weil es in den Familien weitergereicht wird. Meine stammt mütterlicherseits aus St. Petersburg – Petrograd – Leningrad, viele haben die Blockade erlebt, einige haben an der Leningrader Front gekämpft, und ich habe sie selbst noch kennengelernt. Mein Großonkel wurde mehrfach verletzt. Er kämpfte in diesem berühmten – fast möchte ich angesichts der Verluste dort sagen: berühmt-berüchtigten – Brückenkopf auf dem anderen, von der Wehrmacht eingenommenen Newaufer, der Newski-Pjataschok...