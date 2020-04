»Es braucht permanent Nachschub«

»Faire Mobilität« ist ein Projekt des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) – die Idee dahinter?

Als 2011 die Arbeitnehmerfreizügigkeit für einige osteuropäische Staaten wie zum Beispiel Polen eingeführt wurde, wurde »Faire Mobilität« gegründet. Wir haben inzwischen neun Standorte – in Kiel, Oldenburg, Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Stuttgart, Mannheim, München und Nürnberg. Wir bieten den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland arbeitsrechtliche Beratung in ihren Herkunftssprachen an, und zwar unabhängig davon, ob sie Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht.

Wo liegen aktuelle Beratungs- und Arbeitsschwerpunkte des Projekts?

Die Schwerpunkte ergeben sich aus den Anfragen der Kollegen. Die meisten arbeiten in den Branchen Transport und Logistik, im Baugewerbe und in der Gebäudereinigung, in der Fleischindustrie, aber auch insgesamt in der Nahrungsmittelproduktion, außerdem in der Werftindustrie und bei Automobilzulieferern. Ein großer Bereich ist auch...