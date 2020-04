Algebra der Revolution

Das Verhältnis von Theo­rie und Praxis bei Lenin hat Hans Heinz Holz (1927–2011) knapp zusammengefasst. Die philosophische Reflexion Lenins, schrieb er im dritten Band von »Einheit und Widerspruch«, seiner »Problemgeschichte der Dialektik in der Neuzeit«, stehe »zweifellos immer im Kontext seiner politischen Praxis«. Sie sei in einem gewissen Sinne »das genaue Gegenteil der aristotelischen Theoria, die ›allein um ihrer selbst willen da ist‹«. Schon in seiner frühen Arbeit über die »Volksfreunde« von 1894 habe Lenin die zwei Seiten des Theorie-Praxis-Verhältnisses herausgestellt. Als den wesentlichen Charakter des Theoretischen hebe er dort, Engels zitierend, an Marx hervor, dass dieser »bloß den tatsächlichen Prozess studiert und erforscht habe und dass ihm als einziges Kriterium der Theorie ihre Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gegolten habe«. (Lenin: Werke, Band 1, Seite 156) Marx habe nie etwas durch die Berufung auf das angebliche Dreischrittschem...