Die Marxsche Methode

Lenin war ein vorzüglicher Marx-Kenner. Als er 1893 in Petersburg eintraf, verblüffte er uns, die damaligen Marxisten, durch seine eingehende Kenntnis der Werke von Marx und Engels.

In den neunziger Jahren, als sich marxistische Zirkel zu organisieren begannen, studierten die Zirkelteilnehmer in der Hauptsache Band I des »Kapitals«. Es war zwar sehr schwierig, in Russland des »Kapitals« habhaft zu werden, aber bekommen konnte man es doch. Mit den anderen Werken von Marx stand die Sache ganz schlecht. Die meisten Zirkelmitglieder hatten nicht einmal das »Kommunistische Manifest« gelesen. Ich selbst zum Beispiel bekam es erst 1898 in der Verbannung zu lesen, und zwar in deutscher Sprache.

Marx und Engels waren in Russland streng verboten. Man bedenke nur, dass Wladimir Iljitsch, als er 1897 seine Abhandlung »Zur Charakteristik der ökonomischen Romantik« schrieb, gezwungen war, um die Zeitschrift nicht in Schwierigkeiten zu bringen, den Namen »Marx« und das ...