»Wir haben uns nicht spalten lassen«

Die Frauen in der Schweiz haben am 14. Juni 2019 Geschichte geschrieben. Über eine halbe Million Menschen nahm am Frauenstreik teil. Sie waren als Mitorganisatorin mittendrin. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Es war unglaublich. Wir haben bis zum Tag selbst nicht gewusst, wie groß dieser Frauenstreik tatsächlich werden wird. Doch schon am Morgen waren in Bern überall Frauen zu sehen, die ein lila Kleidungsstück trugen. Das war unser Erkennungszeichen. So ging es weiter: Eine Gruppe von Frauen führte eine selbstgebastelte Vulva spazieren. Andere falteten mitten im Hauptbahnhof Wäsche und wischten Staub, um die unbezahlte Arbeit sichtbar zu machen, die Frauen jeden Tag leisten. Dann wurden Glocken geläutet, um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren. In den Betrieben wiederum wurden Streikpausen eingelegt oder Forderungen gesammelt. Am Nachmittag gingen in allen größeren Städten Zehntausende auf die Straße. Das war die größte Politaktion seit dem Schweizer G...