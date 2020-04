»Das Geld dort holen, wo es ist«

Siro Torresan ist aus Zürich. Er engagiert sich seit Jahren für die Partei der Arbeit (PdA) in der Schweiz und ist Mitglied ihrer Führung. »Die PdA ist die einzige sozialistisch-kommunistische Partei in der Schweiz, die landesweite Strukturen hat und sich für die Überwindung des Kapitalismus einsetzt«, sagt er gegenüber jW. Auch ihre antifaschistische Überzeugung gefällt ihm. Er will mit der Partei »die rote Fahne des Sozialismus weiterhin aufrecht halten, auch wenn die Überwindung des Kapitalismus nicht gerade in Mode ist«. Die PdA müsse sich aktiv an den Kämpfen gegen den Sozialabbau beteiligen, in Parlamenten, mit Referenden und Initiativen, »das heißt die Partei sein, die sich gegen die Verschlechterungen der Arbeits- und Lebensqualität der Menschen einsetzt«.

Die PdA Schweiz wurde 1944 gegründet. Nur vier Jahre zuvor war die Kommunistische Partei der Schweiz (KPS) verboten worden. Diese war im Monat vor dem landesweiten Generalstreik vom November 191...