»Wir haben eines erreicht: Rechte«

Welche Ziele hat die Kampagne »Women Defend Rojava«?

Malda, Aktivistin: Unser Ziel ist es, die Beziehungen zwischen internationalen Frauen- und feministischen Kämpferinnen und der Frauenbewegung in Nord- und Ostsyrien zu stärken. Wir wollen über die aktuelle Situation in dieser Region und die Lage der Frauen informieren. Unser Ziel ist es auch, die Erfolge der Frauenrevolution und den Widerstand gegen die Bedrohung durch den türkischen Besatzungskrieg mit dem Rest der Welt zu teilen, um gemeinsam unsere Stimme zu erheben. Wir wollen ein öffentliches Bewusstsein dafür schaffen, dass der Krieg gegen Rojava, das auf dem Gesellschaftssystem des demokratischen Konföderalismus, der Befreiung der Frauen und Ökologie basiert, ein Krieg gegen alle Frauen und Menschen ist, die ein Leben in Frieden und Würde suchen. Das Organisationskomitee unserer Kampagne hat seinen Sitz in Rojava und besteht aus einheimischen Frauen sowie Internationalistinnen. Die Kampagne dient...