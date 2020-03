Klischeehaftes Frauenbild

Eine Graphic Novel über Hannah Arendt – das klingt vielversprechend. Als einzige Frau unter lauter männlichen Kollegen wie Adorno, Marcuse, Benjamin promovierte die 1906 geborene Denkerin bereits mit 22 Jahren und brachte philosophische und politische Schriften von enormer Radikalität hervor. Dabei sah sie sich selbst nicht als große Philosophin. So entgegnete sie 1964 gleich zu Beginn des berühmten TV-Interviews ihrem Gastgeber Günter Gaus: »Ich muss Ihnen widersprechen. Ich sehe mich selbst nicht als Philosophin, sondern als politische Theoretikerin.«

Ihre streitbare Persönlichkeit und ihr »Denken ohne Geländer« brachten ihr nicht nur Ruhm und Anerkennung – so etwa 1959 die Anstellung als erste Professorin in Princeton – ein. Die Unmöglichkeit, sie in eine gängige Schublade einzuordnen, machte sie ebenso unbequem wie ihre Auffassung, dass politisches Denken allein nicht reiche, sondern sich auch im Handeln widerspiegeln müsse.

Insbesondere ihre Beobacht...