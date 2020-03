Vom Laster gefallen

Auf die Idee, es gäbe in Deutschland keine Klassen mehr, kann nur jemand kommen, der das Glück hatte, in die privilegierte Klasse geboren zu werden. Die Bürgersöhne und höheren Töchter werden von ihren Eltern mit Selbstbewusstsein, guten Manieren und einem ordentlichen Startkapital ausgestattet. Als Hindernisse auf dem Karriereweg tauchen allenfalls noch Sinnkrise und Laktoseintoleranz auf. Sitzen die Bürger dann erst einmal fest im Chefsessel, scheint ihnen völlig klar: Jeder kann es schaffen, denn ich habe es ja auch geschafft. In der obersten Etage sind sie auf Grund unerklärlicher Zufälle nur von ihresgleichen umgeben, während in den unteren Stockwerken die Arbeiterkinder schuften, im Keller die Migranten.

Immer wieder gibt es allerdings Ausnahmen, die es durch Anstrengung, Anpassung und glückliche Umstände aus dem Proletariat ins bürgerliche Milieu schaffen. Diese »Bildungsaufsteiger« sind nicht immer angenehm. Manche von ihnen geben sich in bräsiger...