Die Sperre durchbrechen

Als Leonore Krenzlin, langjährige Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, im Dezember 1990 an einer Tagung des »Internationalen Arbeitskreises Literatur und Germanistik in der DDR« in Bonn teilnahm, wurde sie Zeugin eines administrativen Aktes, der aufzeigte, wie die Bundesdeutschen künftig mit der DDR-Literatur umzugehen gedachten. Der Veranstalter und Geldgeber, die CDU-nahe Karl-Arnold-Stiftung, hatte dem seit 1978 existierenden, renommierten Gremium kurzerhand einen neuen Namen verpasst. War zuvor aus politischer Rücksichtnahme schon lediglich von der Literatur »in« der DDR gesprochen worden, so hieß es im Einladungsschreiben nun »Internationaler Arbeitskreis Literatur und Germanistik in der (ehemaligen) DDR«. Die Wissenschaftler aus den USA und der alten Bundesrepublik protestierten und verwiesen auf die etablierten Bezeichnungen der Literaturgeschichte; schließlich war bislang niemand auf die...