Vom Linksradikalen zum Rechtsstalinisten

»Das zweipolige Denken ist bei Licht besehen ein sehr primitives Denken.« (Frank Fabian, Fake-News, 2019)

Es gibt sicherlich noch relevantere Themen im Lande als dies, darüber nachzusinnen und nachzuforschen, was man eigentlich für einer ist. Genauer, was speziell ich für einer bin. Was und wie auch immer: Unklar ist mir vor allem und schon seit längerem meine jetzige politische Positionierung. Bei der vermeintlich viele Jahre lang alles im Lot schien. Bis vor einem runden Vierteljahrhundert fast alles durcheinander geriet. Bzw. allerlei, ja mancherlei und vielerlei wurde seither über Eckhard Henscheid gerätselt und spekuliert. Gleichviel, »ob man ihn nun links nennen mag oder nicht« (FAZ, 2013) oder auch und sogar noch immer den »gefürchteten Linksaußen« (Stuttgarter Nachrichten, 1998): eines immerhin erschien noch allzeit halbwegs einhellig und unbestritten, ja unbestreitbar: dass ich ein Linker und als solcher u. a. »der Seismograph der braunen Soße« (...