Pfeif auf die Englischlehrer

Der vor 100 Jahren geborene US-Schriftsteller Charles Bukowski war, etwa in dieser Reihenfolge, Lyriker, Briefschreiber, Erzähler, Romancier und ganz zuletzt erst Rezensent. Man darf von ihm keine professionellen Literaturkritiken erwarten, eine Literaturtheorie gleich gar nicht. Trotzdem hat er bis zu seinem Lebensende 1994 ohne Unterlass das Werk seiner Kollegen und Antipoden taxiert. Davon kann man sich nun anhand des Bandes »Ein Dollar für Carl Larsen. Über Schriftsteller und das Schreiben« überzeugen. Bukowski ist nie um Beleidigungen verlegen, wenn es darum geht, die »langweiligen und arrivierten Nullen« an der Akademie und im Dickdenker-Feuilleton, Robert Creeley etc., in die Schranken zu weisen. Da ist immer ein bisschen Show dabei, das gibt er selbst zu. Wer eine Bude auf dem Markt hat, muss Krach machen. Und so wischt er gern mal in einem Nebensatz ein ganzes Werk beiseite, vermutlich ohne es besonders gut zu kennen, das von William Faulkner ode...