Hinter dem Wind

Greift man zu Alexander Krohns neuem Buch »Px«, so hält man ein leichtes Paperback in der Hand, nicht zu dick und nicht zu dünn, mit coolem Cover (das Foto eines Flughafens bei Nacht, dazu ein roter Pfeil, der auf ein Fahrzeug weist), und fragt sich unwillkürlich: Wer oder was ist »Px«? Vielleicht der Fahrer des Transporters? Der abstrakt-wissenschaftlich klingende Titel ist immerhin gebräuchlich als Abkürzung für Pixel, könnte aber auch die Signatur des Piloten Pirx von Stanislaw Lem sein.

Eine zeitgemäße Eigenschaft dieses Werkes, das sich salopp-ironisch zu einem »ordentlichen Roman« erklärt, ist es, ein größtenteils selbsterklärender Meta­text zu sein. So findet sich auf der Rückseite des Buches, offenbar als Hinweis zur Motivation des Autors, ein Zitat von Virginie Despentes: »Alles scheitert, bis es klappt.« Blättert man hinein, erblickt man eine Fotostrecke mit merkwürdigen Kritzelzeichnungen, über die man weder im Impressum noch im Vor- oder Abspa...