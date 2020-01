Spaghetti alla puttanesca

Ratten können fiese Krankheiten übertragen. Der vierjährige Sohn der Familie, die ich wegen einer Rattenplage in ihrer Souterrainwohnung in mein Appartment im dritten Stock aufgenommen habe, hat als einziger in der Kita Grippesymptome. Nun befürchten die Eltern, dass ihr Kleiner die schwarzen Rattenköttel in der Speisekammer damals für Lakritze gehalten hat und ... Nicht auszudenken! Kam er nicht einmal mit so einem angewiderten Gesichtsausdruck aus der Küche?!

Ich nehme mir vor, in Zukunft immer kurz vor dem Gute-Nacht-Küsschen-Verteilen des kleinen Pestbratzen noch mal aus dem Haus zu gehen, und rufe Roswitha an. »Kann ich vorbeikommen?« Meine Lieblingskollegin klingt genervt. »O. k., aber ich hab’ zu tun.«

Nach Berlin-Weißensee fahre ich immer gerne, hier wurden in den 20er Jahren Stummfilme gedreht. Die Tradition könnte man in Roswithas Wohnung fortsetzen, denn sie ist ausgesprochen maulfaul. »Hi, Rossi, wie geht’s?« Schweigen. Sie hockt an ihrem PC u...