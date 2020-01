Vorgeschmack auf künftige Kriege

Es sei »alles gut!« Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf zwei Militärstützpunkte im Irak in der Nacht zu Mittwoch gab US-Präsident Donald Trump via Twitter eine erste Entwarnung. Der Eindruck, es werde nicht zum Schlimmsten kommen, die Vereinigten Staaten würden die Lage nach Teherans Vergeltungsschlag nicht noch weiter eskalieren, bestätigte sich im Laufe des Tages. »Meines Erachtens ist Vergeltung um der Vergeltung willen zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig«, ließ sich der republikanische Senator Lindsey Graham, ein außenpolitischer Hardliner, am Mittwoch morgen auf Twitter vernehmen – und Trump gab dann wenig später seinen Verzicht auf eine weitere kriegerische Eskalation bekannt: »Die Tatsache, dass wir dieses großartige Militär und die Ausrüstung haben, bedeutet nicht, dass wir es einsetzen müssen.« Die Welt atmete auf: Ein umfassender Krieg, der den gesamten Mittleren Osten in Brand gesetzt hätte, schien wenigstens fürs erste vom Tisch. Fre...