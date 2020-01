Der Ernst der Lage

Russland hat – zumindest im Westen – keine natürlichen Grenzen. Sein europäischer Teil liegt in der nordosteuropäischen Tiefebene und die beiden Hauptstädte, Moskau und St. Petersburg, weit im Westteil. Das hat historische Gründe; läge die russische Hauptstadt in Nowosibirsk, würde die Sicherheitswahrnehmung vielleicht anders aussehen. Außerdem ist Russland – mit der einen Ausnahme des Mongolensturms im 13. Jahrhundert – immer von Westen bedroht worden: im 13. Jahrhundert von den Kreuzrittern aus dem Baltikum, im 16. und 17. Jahrhundert durch das polnisch-litauische Königreich, im 18. Jahrhundert durch Schweden, im 19. durch Frankreich und im 20. durch Deutschland.

Gleichzeitig ist Russland ein sehr ausgedehntes Land. Beides zusammen, die Lage der Hauptstädte an seinem westlichen Rand und die geographische Ausdehnung, hat das russische Verteidigungsdenken in die Richtung geprägt, den Faktor des Raums in die Verteidigung einzubeziehen: die Option eines str...