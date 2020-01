Warum konfrontative Literatur?

I.

Weil sie am wirklichen Menschen den Charakter der menschlichen Praxis demonstriert.

Das Brandeisen sozialer Erniedrigung hat mir als Jugendlicher eine unvergessliche Erinnerung in das Gedächtnis gedrückt. Ich kam von der Schule und aß im Wohnzimmer. Mutter hatte das Essen zubereitet. Als ich ein Stück Brot in die heiße Suppe tunkte, zog Vater seine Jacke an und nahm eine Dose mit Brot und Käse von Mutter entgegen. Er verabschiedete sich und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Er musste die Spätschicht antreten, wo er sich dem Zwang von Maschinen und den Befehlen der Vorarbeiter des Kapitals zu unterwerfen hatte. So konnten wir uns Brot, Käse, Suppe und ein Dach über dem Kopf leisten. Nichts war auf ewig garantiert. In jeder Hinsicht ahnte ich mit achtzehn Jahren, dass wir Geduldete sind. Den Grund kannte ich noch nicht. Ich war naiv – unverzeihlich naiv. Während ich den Löffel aus dem Mund zog, blickte ich aus dem Fenster und bemerkte die schiefe Haltu...