Endlich mal im Gefängnis

Ich wohnte weiter in Tegel-Süd und arbeitete noch immer in unserer FDJ-Gruppe im Jugendheim Billerbecker Weg mit. Am 8. Februar 1948 war Aufbautag der Berliner Jugend. Wir schippten am Gendarmenmarkt den Schutt weg und ließen uns dabei stolz fotografieren. Die FDJ-Arbeit in Westberlin wurde komplizierter, und FDJler wurden von der Stumm-Polizei (benannt nach Johannes Stumm, dem Westberliner Polizeipräsidenten) herb behindert. Aber es gab Ausnahmen. Auf dem Polizeirevier 293 in Alt-Tegel, Medebacher Weg, arbeiteten auch SPD-Genossen, die uns nicht bedrängten. Von anderen Polizisten wurden wir bei Flugblattverteilung oder spontanen Demonstrationen »zwangsgestellt«. Bei einer Zwangsstellung durften uns die Polizisten höchstens 24 Stunden auf dem Polizeirevier festhalten. Mehr als unsere Personalien erfuhren die Polizisten ohnehin nicht. Unser Aufenthalt auf der Wache war aber auch für sie kompliziert, denn wir veranlassten sie immer wieder, mit uns zu diskut...