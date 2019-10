Feiner Pinkel an toter Oma

Meine Erinnerungen an die sogenannte Wiedervereinigung sind nicht so rosig. Die TV-Berichte waren verheerend: Man sah betrunkene Menschen, die nachts bei Nieselregen rittlings auf einer Mauer saßen und sich dabei toll vorkamen, literweise Billigsekt in sich reinzuschütten. Eine Frau mit schwarz glitzerndem Stirnband, die auf dem Pariser Platz in einem Anfall von Selbstmitleid minutenlang auf Volkspolizisten einschrie, tat so, als würde sie gleich sterben, wenn sie nicht sofort durchs Brandenburger Tor könne. Grobschlächtige Männer mit Zahnlücken brüllten »Deutschland olé olé olé!« Und dann am nächsten Tag dieser unbeschreibliche Gestank in der völlig überfüllten Berliner U-Bahn.

Ich musste mir ein mit Chanel No. 5 besprühtes Taschentuch vor die Nase halten. Natürlich war mir klar, dass ein in einem volkseigenen Betrieb von einer korrekt bezahlten Sozialistin hergestellter Plasteanorak einem westlichen, unter ausbeuterischen Bedingungen produzierten Kaschm...