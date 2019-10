DDR bedeutet Friedensstaat

Verehrte Abgeordnete der Volkskammer! Die DDR ist der erste deutsche Friedensstaat. Jeder von uns, das ganze deutsche Volk, von einem kleinen Häuflein wahnwitziger Militaristen und Revanchepolitikern in Westdeutschland abgesehen, ersehnt den Frieden, braucht den Frieden so nötig wie die Luft zum Atmen, so nötig wie das tägliche Brot. Wir lieben unser Volk, wir lieben die Menschen und arbeiten unermüdlich, um ihnen ein glückliches Leben in Frieden und Wohlstand zu sichern. Aber militaristische Abenteurer bedrohen wieder einmal den Frieden und das Leben unseres Volkes. Die Denkschrift der Hitlergenerale zeugt von diesen gegen die friedliebenden Völker gerichteten Plänen. (Am 19. August 1960 war ein Papier bekanntgeworden, in dem die führenden Generäle der Bundeswehr die Atombewaffnung forderten. Die Denkschrift war der internen Bundeswehr-Zeitschrift Information für die Truppe mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren beigelegt worden und führte zu heftigen R...