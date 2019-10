8. Mai 1945: Mit der Kapitulation der faschistischen Wehrmacht endet der Zweite Weltkrieg in Europa. 55 Millionen Menschen, darunter 27 Millionen Sowjetbürger, verloren ihr Leben.

Am 2. August 1945 beschließen die Siegermächte in Potsdam die »vier Ds«: Denazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung, Dezentralisierung (Beseitigung von übergroßer Wirtschaftsmacht).

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) sind 40 Prozent des Industrie­potentials vernichtet, in den Westzonen hat es nicht entscheidend gelitten. Zudem konzentrieren sich dort der Steinkohleabbau und die eisenverarbeitende Industrie. Die deutschen Monopole hatten seit 1944 Produktionskapazitäten nach Westen verlagert. Die SBZ und die DDR tragen fast die gesamte deutsche Reparationslast. In der SBZ wurden 2.400 Betriebe demontiert, darunter der gesamte Kraftfahrzeugbau, die Hälfte von Elektroindustrie, Eisenerzeugung, Werkzeugmaschinenindustrie und chemischer Grundstoffindustrie.

Die Westmä...