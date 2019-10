Seelen auf Kaution

In dem Roman »Cré na Cille« (»Grabgeflüster«), dem Meisterwerk der irischsprachigen Literatur von Máirtín Ó Cadhain (1906–1970), pflegen die Leichen in der Erde eines Totenackers der reizend-rauhen westirischen Landschaft Connemara »den uralten Brauch des Nachbarschaftsklatsches«. Von wegen »Geflüster« – es wird getratscht, geflucht, gepöbelt, es herrschen »Lärm und Geschrei«. In »Solar Bones«, dem dritten Roman des 1965 geborenen Mike McCormack, lässt ein in seinen Gedanken verlorener Geist sein Leben Revue passieren. Die deutsche Übersetzung erschien nun unter dem Titel »Ein ungewöhnlicher Roman über einen gewöhnlichen Mann«. Das seltsam Anmutende des Originaltitels musste weichen, dafür schlich sich in die Übersetzung Nazivokabular ein, wie etwa »abartig« oder »ausmerzen«.

Ungewöhnlich an diesem Roman – wenn es denn tatsächlich ein solcher sein sollte – ist, dass er aus einem einzigen Satz besteht und vom Leben eines Bauingenieurs handelt, einer Figur,...