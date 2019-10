Mit Scooter nach Stalingrad

Ob wir gerade bei Peter Trawny auf dem Wohnzimmerteppich fläzen, die Beine vorsichtig zwischen den Plattencovern und weißen Papierhüllen ausgestreckt, die auf dem Boden verstreut sind? Oder sitzen wir vor einem Bier an seinem Küchentisch, während Trawny auf dem Display seines I-Pods rumwischt und von Anekdote zu Gedanke springt? So in etwa lässt sich das intime Lesegefühl beim neuen Buch des Philosophen beschreiben. Wir erfahren nicht nur viel über Musik, sondern bekommen dazu auch die Geschichte einer alkoholisierten Urlaubsnacht erzählt und die ersten Hörerfahrungen auf der väterlichen Bosch-Anlage.

Das Buch »kamikaze musike« ist sogar so intim gehalten, dass man versucht ist, den Autor im folgenden Peter zu nennen. Aber so viel Vertrautheit wäre doch etwas zu viel, schließlich ist der Mann Professor an der Uni Wuppertal und Herausgeber der »Schwarzen Hefte« von Martin Heidegger. Und auch dieses unterhaltsame 160-Seiten-Büchlein ist bei aller Leichtigke...