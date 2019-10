Ständige Volkszählung

Am 5. Juni 2013 erschien im britischen Guardian ein Bericht des Journalisten Glenn Greenwald: Er handelte von der gerichtlichen Anordnung zur FISA-Gesetzgebung in den USA, mit der die NSA, der größte Auslandsgeheimdienst des Landes, ermächtigt wurde, Informationen aus jedem Telefonanruf zu ziehen, der über den US-Telekommunikationskonzern Verizon geführt wurde. (FISA ist die Abkürzung für »Foreign Intelligence Surveillance Act-Gesetz zur Überwachung in der Auslandsaufklärung). Mit Greenwalds Text wurde klar, dass auch die Telefongespräche von US-Bürgern, nicht nur die von Ausländern, entgegen den Bestimmungen des Gesetzes abgehört wurden.

Am 6. Juni veröffentlichte Greenwald ebenfalls im Guardian eine Reportage über ein Programm mit der Bezeichnung PRISM, mit dem die NSA elektronische Medien und gespeicherte Daten weltweit überwacht und auswertet. Am selben Tag berichtete auch die Washington Post darüber. Zu erfahren war, dass an PRISM die größten Interne...