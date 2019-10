Am Ende ist alles Coca-Cola

In einem Brief an seine Mutter schwärmt Little Dog von 15.000 orangeroten Monarchfaltern, die alljährlich von Kanada über Michigan fliegen, um schließlich in Mexiko zu überwintern. Kaum beginnt das Bild eines mit leuchtenden Faltern übersäten Bundesstaates während des Umblätterns zu verblassen, fliegt Little Dog auch schon ein Legokasten an den Kopf. Es ist der Legokasten seiner Kindheit, der plötzlich aus der Erinnerungsflut an die Oberfläche taucht. Die Mutter hat den Kasten geworfen, mit voller Absicht, doch anschließend wird sie die Wunde verbinden und ihren einzigen Sohn zu McDonald’s einladen. Dennoch ist ihre Gewalt kein Ausrutscher. Minutiös erzählt Little Dog von den Ohrfeigen, die er dafür einsteckte, dass er sich nach einer Belästigung durch Mitschüler im Schulbus nicht wehrte, sondern wegduckte. »Du findest einen Weg oder erzählst mir nie wieder was davon, verstanden? (…) Du hast einen ganzen Batzen Englisch hier drin. (…) Du musst es benutzen...