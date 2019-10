Hallo, Papa

Fabian ist einer jener Männer, die gern übersehen werden, im Leben wie in der Literatur. Er ist weder Held noch Looser. Er hat auch keine komplizierten Liebesbeziehungen. Er hat gar keine – noch nie. Obwohl er Mitte 30 ist. Doch dann tauchen plötzlich die 16jährigen Zwillinge Leonie und Ronja auf und behaupten, er sei ihr Vater.

Hört sich absurd an, doch tatsächlich zeichnet sich Markus Behrs Roman »Vaterschaftstest« eben dadurch aus, dass hier die unglaublichsten Dinge wie Alltäglichkeiten erzählt werden. Fabian fragt sich nach der erschütternden Enthüllung nicht etwa, was wollen diese Jugendlichen von mir, was bedeutet das rechtlich, und muss ich jetzt Unterhalt zahlen. Sondern: Gibt es eine versteckte Kamera? Denn Fabian ist überzeugt, dass ihn niemand für sexy genug hält, überhaupt Sex mit ihm zu haben.

In »Vaterschaftstest« spricht ein männlicher Erzähler über seine Angst, körperlich nicht zu genügen, weil er eine Kiel- bzw. Hühnerbrust hat. Themen w...