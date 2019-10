Lost in Hollywood

Nick, der laute, jähzornige, opportunistische und bis zur Macho-Karikatur selbstbewusste Maurer aus den Abruzzen ist kaum in der Lage, seine Familie zu ernähren, weil er seinen Lohn lieber in der Kneipe durchbringt. Seine katholisch-frömmelnde Frau Mary ist eine Heldin des stummen Erduldens. John Fante steht zwischen ihnen. Einerseits hasst er seinen Vater dafür, dass er säuft, rumhurt und der Mutter das Leben zur Hölle macht, andererseits liebt und bewundert er ihn gerade wegen seiner ungezügelten Virilität. Den Widerspruch zwischen dem mütterlich-katholischen Imperativ einer gottgefälligen Existenz und der maskulinen Ungezähmtheit des Vaters inszeniert er schon in seinem Debütroman »Warte bis zum Frühling, Bandini« und auch später immer wieder. Hier skizziert John Fante diesen Konflikt aus der Perspektive des Kindes. Er kriecht noch einmal ganz hinein in die Psyche des kleinen Jungen, der klarkommen muss mit der Armut, den ständigen Umzügen, der familiä...