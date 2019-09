Genosse Tschi spricht

Im Rahmen ihrer politischen und theoretischen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus hat sich die KPD immer wieder auch mit China beschäftigt. Das Interesse für die revolutionäre Bewegung in dem asiatischen Land war vor allem in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre sehr viel ausgeprägter, als das heute erinnert wird.

Die Kämpfe in China wurden von der deutschen Linken anfänglich vor allem als Teil der antikolonialen Massenbewegungen nach dem Weltkrieg wahrgenommen. Etwa ab 1925 wurde der große Aufschwung der chinesischen Arbeiterbewegung, deren Zentren damals in den Städten Wuhan und Shanghai lagen, in der Presse der KPD und auf ihren öffentlichen Veranstaltungen stark beachtet; die Entwicklung wurde für einige Zeit sogar mit dem revolutionären Umbruch in Russland 1917 verglichen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit bei der radikalen Linken in Deutschland standen die Ereignisse von 1927, dem Jahr des offenen Ausbruchs des Chinesischen Bürgerkriegs. Die Führung...