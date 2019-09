Des größten Volkes Republik

Im Juni 1847 verfasste Friedrich Engels im Auftrag des »Bundes der Gerechten« den Entwurf eines Programms und nannte es das »Kommunistische Glaubensbekenntnis«. Den Zweck der Kommunisten legte er so dar: »Die Gesellschaft ist so einzurichten, dass jedes Mitglied derselben seine sämtlichen Anlagen und Kräfte in vollständiger Freiheit und ohne dadurch die Grundbedingungen dieser Gesellschaft anzutasten, entwickeln und betätigen kann.« Erreicht werden soll das »durch die Aufhebung des Privateigentums, an dessen Stelle die Gütergemeinschaft tritt«. Und diese Gemeinschaft gründet sich »erstens auf die durch die Entwicklung der Industrie, des Ackerbaus, des Handels und der Kolonisation [Besiedlung unbebauten Landes – jW] erzeugte Masse von Produktionskräften und Lebensmitteln und die in der Maschinerie, den chemischen und andern Hilfsmitteln liegende Möglichkeit ihrer Vermehrung ins Unendliche. Zweitens darauf, dass im Bewusstsein oder Gefühl eines jeden Mensch...