Stiller Tod

Für einen entomologischen Experten wie den Zoologen Josef H. Reichholf war der Schwund der Insekten schon in den nuller Jahren nicht zu übersehen. Die Konsequenzen allein für die Vogelwelt lassen sich zum Beispiel an einigen Nahrungsspezialisten demonstrieren: »Dass man in der neuen Roten Liste der gefährdeten Tiere Bayerns rund zwei Drittel der im Lande vorkommenden Ameisenarten findet, wird nicht allzuviel Besorgnis in der Bevölkerung hervorrufen. Doch der Befund als solcher ist bezeichnend, erklärt er doch auf Anhieb, warum ›Ameisenspezialisten‹ wie der Wendehals so selten geworden sind. Entsprechend verhält es sich mit der Nahrung von Wiedehopf und Blauracke, von Ziegenmelker und Rotkopf- oder Schwarzstirnwürger. Sie leben von Großinsekten wie Käfern, langsam fliegenden, ungiftigen Schmetterlingen oder großen Heuschrecken. Es sind genau die Gruppen von Insekten mit hohen Anteilen gefährdeter Arten, welche die wichtigsten Anteile an der Nahrung dieser ...