»Ohne die Bahn hätte sich Rheinmetall nicht so entwickelt«

Am diesjährigen Antikriegstag beginnt ein einwöchiges Protestcamp vor dem Rheinmetall-Werk in Unterlüß. Dort betreibt der Rüstungskonzern eine Produktions- und Munitionserprobungsstätte. Sie gehören dem Organisationsbündnis »Rheinmetall entwaffnen« an. Aus welchen Gruppen besteht dieses Bündnis, und welche Erfahrungen hat es bisher gesammelt?

Es ist unser zweites Aktionscamp in Unterlüß bei Celle in der Lüneburger Heide gegen den Rheinmetall-Konzern und dessen wachsenden Beitrag zu Kriegen, Aufrüstung und Militarisierung. Diesmal sind wir besonders breit aufgestellt. Mehr als 100 Einzelgruppen, darunter Friedens- und Umweltinitiativen, Parteigruppen der Linken, der Deutschen Kommunistischen Partei und den Grünen, Ortsverbände von ATTAC, Frauen-, Flüchtlings- und antifaschistische Initiativen haben sich unserer Aktion angeschlossen. Außerdem sind zahlreiche Einzelpersonen dabei. Das Camp dürfte also größer und effektiver werden als im vergangenen Jahr.

Bei...