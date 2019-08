Krieg und Klima

Beide Bewegungen machen sich Sorgen um die Zukunft der Menschheit – und beide bekommen sinngemäß immer mal wieder zu hören: »Aber die Arbeitsplätze! Aber die Wirtschaft!« Die Rede ist von der Friedensbewegung, die an der Produktion von Kriegswaffen nichts Gutes finden kann, und den Jugendlichen von »Fridays for Future«, kurz FFF, die der deutschen Autoindustrie, den Billig­airlines und der Kohlelobby in die Suppe spucken.

Das Durchschnittsalter der jeweils Aktiven liegt Jahrzehnte auseinander. Viele der Teenager, die freitags dem Unterricht fernbleiben, um für effektiven Klimaschutz auf die Straße zu gehen, haben vermutlich Eltern, die jünger sind, als durchschnittliche Teilnehmer der traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung in den letzten Jahren. 2019 haben allerdings in manchen Städten schon frisch politisierte »Schulschwänzer« von FFF die Ostermärsche verjüngt.

Greta und Mächtigen

Doch in Teilen der Friedensbewegung gibt es nach wie vor Skepsis...