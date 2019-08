Rechts und rigide

Über Tatsachen sollte man nicht diskutieren. Polen hat im Zweiten Weltkrieg barbarische Zerstörungen von deutscher Hand erlitten: Verluste von vierzig Prozent des nationalen Vermögens hat nach 1945 die Volksrepublik Polen errechnet, sechs Millionen Einwohnerinnen und Einwohner – davon die Hälfte jüdischen Glaubens – erlebten das Kriegsende nicht. Andersherum gesagt: Der Holocaust fand nicht nur räumlich zum überwiegenden Teil in Polen statt, er traf auch weit überproportional polnische Bürger. Die Sowjetunion hat zwar in absoluten Zahlen mehr Menschen durch den Krieg verloren; Polen hält dagegen, dass im eigenen Land der Anteil der Opfer mit knapp 20 Prozent höher gewesen sei als beim östlichen Nachbarn. Welche Zahl entsetzlicher ist, diese Diskussion kann man den Nationalisten überlassen.

Gern verdrängt

Auch darüber, dass der deutsche Überfall auf Polen 1939 der »Auftakt zum Vernichtungskrieg« (so der Titel der Dissertation des heute in Jena lehrenden Hi...