Krieg gegen Mensch und Umwelt

Im Norden Syriens brennen die Felder. Schwere Feuer werden aus Idlib, vor allem aber aus den Gebieten nördlich und östlich des Euphrats gemeldet. Es fehlt an Wasser, es fehlt an Löschfahrzeugen oder Flugzeugen, um die brennenden Gebiete zu retten. Der Wind treibt die Flammen an, die Menschen kämpfen dagegen teilweise mit Eimern und Decken. Brände treten bei den hohen Temperaturen im östlichen Mittelmeerraum immer wieder auf.

Doch weil die Felder auch im Südosten der Türkei und im Nordirak brennen, vor allem also in den Gebieten, die von kurdischen Organisationen kontrolliert werden, führt das bei diesen zu der Schlussfolgerung, dass sie als Kurden angegriffen werden. In einer Erklärung machen die syrischen Kurden drei mögliche Täter für die Brände verantwortlich: »verdeckte Terrorzellen« des »Islamischen Staates« (IS), die »Ungläubige« bestrafen wollten; den türkischen Staat, der die Kurden bekämpfe, wo es nur gehe, und den syrischen Staat, der quasi aus ...