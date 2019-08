Klimapolitik in USA und China

Donald Trump war wie immer im Wahlkampf. »Vom ersten Tag an hat meine Administration es zu einer Toppriorität gemacht, sicherzustellen, dass Amerika die allersauberste Luft und das sauberste Wasser auf dem Planeten hat«, verkündete der US-Präsident am 8. Juli in einer Rede im »East Room«, dem großen Empfangssaal des Weißen Hauses. Saubere Luft – das soll ein Markenzeichen der Trump-Administration sein? Nun, Umfragen hatten gezeigt, dass nur 29 Prozent der US-Bevölkerung die Umweltpolitik des Präsidenten guthießen, während 62 Prozent sie missbilligten. Schlimmer noch: Manche Wähler, die Trumps Wirtschaftspolitik gar nicht schlecht fanden, ließen sich tatsächlich von seinen Umweltmaßnahmen so stark verschrecken, dass unklar war, ob sie im kommenden Jahr für ihn stimmen würden. In Florida, einem für die Wahl besonders wichtigen Bundesstaat, legen sogar Republikaner wegen der klimabedingt unübersehbar zunehmenden Überflutungen Wert auf eine gewisse Rücksichtn...