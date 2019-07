»Ein Kampf wie David gegen Goliath«

Seit 20 Jahren, seit der Comandante Hugo Chávez und das Volk Venezuelas 1999 die Regierung übernommen haben, führen wir einen Kampf, in dem es nicht um das Schicksal einer Regierung oder des Präsidenten Nicolás Maduro geht. In Venezuela steht viel mehr auf dem Spiel. Es geht darum, dass unser Land über die größten Erdölreserven des Planeten verfügt. Bestätigt ist auch, dass Venezuela mindestens die viertgrößten Goldreserven der Welt hat – wahrscheinlich werden wir in den kommenden Jahren sogar zertifizieren können, dass es sich um die zweitgrößte Reserve handelt. Es gibt auch wichtige Vorkommen an Diamanten, Wasser, verschiedenen Mineralien, eine gute Infrastruktur und fruchtbare Ländereien. Venezuela liegt außerdem am geopolitisch wichtigsten Punkt des amerikanischen Kontinents, in seinem Zentrum mit Zugang zum Atlantischen Ozean und zur Karibik.

Gegen unser Land wird ein brutaler Angriff geführt, weil sich in Venezuela eine sozialistische Revolution vol...