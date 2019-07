»Es geht nicht nur um Venezuela«

Guten Abend! So viele Menschen! Das ist einmalig in Europa, meinen Glückwunsch an die Organisatoren!

Ich bin gebeten worden, zu einem Thema zu sprechen, das in Kolumbien und weltweit viele, zu viele Menschenleben gefordert hat. Es geht um den Paramilitarismus und, im Fall Kolumbiens, um den Narko-, den Drogenparamilitarismus, der eine große Bedrohung auch für Venezuela ist. Es handelt sich um ein Phänomen, das nicht mit der Bolivarischen Revolution entstand, sondern in Kolumbien und weltweit bereits eine lange und traurige Geschichte hat. Denn der Paramilitarismus entstand nicht in Kolumbien und zieht nicht nur Venezuela in Mitleidenschaft.

Der Paramilitarismus entstand in den Indochina-Kriegen und den Kolonialkriegen in Afrika. Er war Teil der Geheimoperationen Frankreichs, der USA und Großbritanniens. Was diese nicht aus den von den Parlamenten bewilligten Geldern finanzieren durften, wurde mit schmutzigem Geld bezahlt. Während der Kriege gegen den Frei...